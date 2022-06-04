الذهب يتراجع بنحو 1% مُتأثرًا بصعود الدولار الأميركي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، متأثرة بضغط الدولار القوي، حيث أثارت بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع مخاوف من تشديد السياسة النقدية.

وتراجع الذهب الفوري 1% إلى 1848.67 دولار للأونصة، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 1846.4 دولار.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1850.2 دولار.

أظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظّفوا عمالًا أكثر مما كان متوقعًا في مايو أيار، وحافظوا على وتيرة قوية إلى حد ما في زيادة الأجور، وهي علامات على قوة سوق العمل.

 

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