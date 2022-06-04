تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة القاهرة.. المؤشرات متقاربة مع العام الماضي

أصبح تنسيق الثانوية العامة 2022 القاهرة ضمن أهم متطلبات الطلاب على محركات بحث الإنترت ومواقع التواصل الاجتماعي، وسجلت نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 هذا العام انخفاضا بنسبة 0.9% تقريبًا مقارنة بعام 2021 الماضي.

وفيما نقدم لكم مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022 بالقاهرة، وموعد وخطوات تنسيق 2022 للقبول في المرحلة الثانوية 2022.

تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة

تعتبر الشهادة الإعدادية نقطة مهمة وحاسمة في مستقبل الطلاب الشهادة الإعدادي، لأنها تحدد اتجاه الطلاب الدراسي إما بالالتحاق بالثانوية العامة أو التعليم الفني.

وتستعد محافظة القاهرة خلال أيام قليلة لإعلان تنسيق الثانوية العامة 2022 في القاهرة للقبول بالثانوي العام، ولكنها لم تحدد تنسيق الثانوية العامة حتى الآن.

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة القاهرة

يتقارب تنسيق هذا العام مع العام الماضي، لأن نسب النجاح العام الماضي سجلت 83.9%، أما نسب نجاح نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة سجلت نحو 83%، أي أنها أقل من العام الماضي بنسبة 0.9 تقريبا.

لجنة امتحان الشهاد الإعدادية 2022

المرحلة الأولى.. تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2022

وبالنسبة لـ تنسيق الثانوية العامة 2022 القاهرة المرحلة الأولى، فيتوقع أن يكون متقارب للعام الماضي، فكان الحد الأدنى من 230 درجة، أما الحد الأعلى من 235 درجة.



المرحلة الثانية.. تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2022

أما تنسيق الثانوية العامة 2022 القاهرة المرحلة الثانية، فكان الحد الأدنى 224 درجة، أما الحد الأعلى 230 درجة.

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة عبر رابط بوابة نتائج التعليم الإساسي 2022 موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة والج يزة

ويذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظة القاهرة، قد كشف حصول 118 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، فقد حصلت الإدارة التعليمية في شبرا على المركز الأول، فقد حققت نسب نجاح 96.8%، ثم جاءت إدارة روض الفرج في المرتبة الثانية بنسب نجاح 96.4%، وجاءت في المرتبة الثالثة الإدارة التعليمية بحلوان بنسب نجاح 95.7%.

كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 / 2022 بنسبة نجاح 83 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186273 طالب وطالبة حضر منهم 180891 طالب وطالبة ونجح 147653.



تنسيق الثانوية العامة 2022

ونقدم لكم لكم تنسيق الثانوية العامة حسب آخر بيان أعلنته وزارة التربية والتعليم العام الماضي وجاء كالتالى:

تنسيق الثانوية العامة “محافظة القاهرة” 2021-2022 هو 235 درجة.

تنسيق الثانوية العامة “محافظة الجيزة” للعام الدراسي الحالي إلى 218 درجة.

تنسيق الثانوية العامة “محافظة الإسكندرية” هو 225 درجة.

تنسيق الثانوية العامة “محافظة الشرقية” للعام الدراسي 2022 فهو 238 درجة.

تنسيق الثانوية العامة “محافظة الدقهلية” للعام الدراسي 2021-2022 فهو 250 درجة.

تنسيق الثانوية العامة “محافظة البحيرة” للعام الدراسي 2021-2022 فهو 250 درجة.

تنسيق الثانوية العامة “محافظة القليوبية” للعام الدراسي 2021-2022 فهو 235 درجة.

تنسيق الثانوية العامة “محافظة المنيا” للعام الدراسي 2021-2022 فهو 230 درجة.



رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة عبر رابط بوابة نتائج التعليم الإساسي 2022 موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة eduserv.cairo.gov.eg.

وفي حالة عدم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 يجب الانتظار وإعادة المحاولة على الفور وسيتم تفعيله مرة أخرى فور ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022.