التربية والتعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 في مستوى الطالب المتوسط

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وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الوزارة بدأت وضع اللمسات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر أن تبدأ يوم 20 يونيو الجاري، بالمواد غير المضافة للمجموع، و26 من الشهر نفسه للمواد المضافة للمجموع، إذ تنتهى الامتحانات في 21 يوليو المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهيرها قبل عقد الامتحانات بـ48 ساعة، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

بدأنا وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 

وكشف مصدر في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم، البدء في وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك استعدادًا لعقد الامتحانات، والمنتظر عقدها في 20 يونيو الجاري للمواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، مؤكّدًا أنَّ الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 اختيار من متعدد

جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون اختيارًا من متعدد لكل المواد للشعبتين العلمية والأدبية، ولن تتخللها أي أسئلة مقالية، لافتًا إلى أنَّ الأسئلة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وامتحانات الثانوية العامة ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وهناك إجراءات صارمة داخل اللجان، لمنع الغش، ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مستوى الطالب المتميز بنسبة 25%

من جهته، أوضح الدكتور رمضان محمد، رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم، في حواره مع برنامج «جروب الماميز» التابع لوزارة التربية والتعليم، أنَّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون متدرجة وبها نسبة من الصعوبة تتراوح من 20% إلى 25% للطالب المتميز، مؤكّدًا أنَّه لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء الامتحانات.

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