حالة الطقس غدا الأحد 5 يونيو 2022 في مصر.. شديد الحرارة على كافة الأنحاء

نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانها اليومي عن حالة الطقس غدا الأحد في مصر، حيث أوضحت أن الطقس شديد الحرارة سوف يسود البلاد نهارًا، بينما يأتي كقس معتدل ليلًا على القاهرة.

حالة الطقس غدا الأحد 5 يونيو 2022 في مصر

أوضحت الأرصاد أن الموجة الحارة مستمرة، حيث تكون حالة الطقس غدا شديدة الحرارة على معظم الأنحاء خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية معتدل ليلا على كل الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها بشأن حالة الطقس غدا إلى وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

كما لفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس الغد سيكون غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأشار خبراء الأرصاد في تصريحاتها إلى تأثر مصر بالكتلة الهوائية الساخنة القادمة من صحراء الجزيرة العربية، التي سببت ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة تستمر لعدة أيام.

الطقس غدا

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموجه فيه من 1: 1.5 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1:5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الأحد 5 يونيو 2022 في مصر

كما أصدرت الأرصاد بيان مفصل عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في مصر، والتي سوف تشهد البلاد طقس حار نهارا على كافة الأنحاء، وفيما يلي درجات الحرارة غدا الأحد 5 يونيو 2022 في مصر.

القاهرة 36-23

الإسكندرية 29-22

وادي النطرون 35-21

طنطا 35-21

شبين الكوم 36-22

دمنهور 34-22

بلطيم 29-20

مطروح 28-20

السلوم 31-21

سيوة 36-19

بورسعيد 28-22

دمياط 27-21

الزقازيق 36-22

المنصورة 36-23

الإسماعيلية 36-21

السويس 36-21

العريش 30-21

رفح 30-21

رأس سدر 36-22

نخل 35-17

نويبع 37-23

طابا 34-22

كاترين 30-14

الطور 34-23

شرم الشيخ 37-26

الغردقة 37-24

مرسى علم 35-24

الفيوم 38-23

بني سويف 38-23

المنيا 38-24

أسيوط 39-25

سوهاج 39-25

قنا 41-25

الأقصر 42-24

أسوان 42-26

إدفو 42-26

أبو سمبل 42-26

الوادي الجديد 42-26

شلاتين 40-26

أبو رماد 39-25

حلايب 35-23

رأس حدربة 35-22

حالة الطقس الأيام المقبلة

كما أصدرت الأرصاد الجوية بيان حالة الطقس خلال 6 أيام بداية من غدا الأحد وإلى الجمعة 10 يونيو الأسبوع الجاري، وأوضحت الهيئة أن الطقس نهارًا تشهد البلاد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد حالة الطقس ليلًا؛ طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ويكون لطيف على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية المصاحبة لأخر الأسبوع

اليوم السبت 4 يونيو: نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

غدا يوم الأحد 5 يونيو: نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

يومى الإثنين 6 يونيو: نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس لـ 6 أيام

يوم الثلاثاء 7 يونيو: نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء 8 يونيو: نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الخميس 9 يونيو: نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم الجمعة 10 يونيو: نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.