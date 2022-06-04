امتحانات الثانوية العامة 2022.. التربية والتعليم تحدد مراحل وضع الأسئلة

امتحانات الثانوية العامة 2022، هناك نحو 750 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2022، التي تبدأ 26 يونيو الجاري، والتي تعقد ورقيًا بنظام البابل شيت أي الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على فهم الطالب ولا تشمل أي أسئلة مقالية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، يمر بعد مراحل أساسية بداية من التخطيط وإدخال الأسئلة على «السيستيم» والتصحيح حتى تسليم ورقة الأسئلة للطالب، بعد تنقيحها جيدًا والتأكد من أن جميع الأسئلة تحقق نواتج التعلم المطلوبة في المقرر الدراسي.

امتحانات الثانوية العامة 2022

قالت الدكتورة منى إبراهيم، مسئول بنك أسئلة اللغة العربية بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إنّ التخطيط لوضع امتحانات الثانوية العامة 2022 يتم في ضوء المعايير الخاصة بسياسات الوزارة في تحديد زمن الاختبارات وعدد الأسئلة ودرجة كل مادة والمستويات المعرفية التي يتم قياس المحتوى الخاص بالمادة من خلالها، ثم مرحلة تحديد أجزاء المحتوى والوزن النسبي لها في ضوء المناهج الدراسية، وتحديد أنواع الأسئلة ومستوياتها والدرجة المخصصة لكل سؤال وطريقة إجابة الطالب عليه، إما اختيار إجابة أو إنتاجها.

من جانبه، أشار محمود ذكي، كبير معلمي اللغة العربية، في حواره مع برنامج جروب الماميز التابع لوزارة التربية والتعليم، إلى معايير قبول أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ورفضها في البنك، قائلًا: «بنشوف السؤال هل بالفعل مرتبط بالمنهج، ونحاول بدقة نشوف البدائل، ولكل سؤال 4 بدائل ولا بد أن يكون بديل واحد فقط هو الصحيح، والبدائل الأخرى الباقية تختبر الطالب هل فهم المطلوب من السؤال بشرط ألا يتسرع في الإجابة».

«هناء»: القراءة المتحررة في امتحانات الثانوية العامة 2022 تطورت

وأشارت الدكتورة هناء محمد، مسئولة قسم التطوير بالمركز، إلى أنه مع التطوير الجديد فكل القطع في امتحان اللغة العربية محررة من المحتوى بالنسبة للنصوص والبلاغة والقراءة في أي فرع من فروع اللغة العربية، والتطوير هو أن نضع قطعتين في الامتحان معلوماتية وأخرى علمية، والقطعتان لا بد أن يكونا محررين من المحتوى والأسئلة تنقح ومستوياتها المعرفية معروفة وعلى نظام معين، وهي المستويات المعرفية العليا وهي الفهم والتطبيق.