مُعضلة إيران في الشرق الأوسط.. الناتج والنتيجة

كتب/ أحمد ياسر

المعضلة الدائمة للسياسات الإقليمية الإيرانية تسمي "معضلة تأثير حزب الكوكتيل"

على مدى العقدين الماضيين، واجهت إيران العديد من المشاكل الأمنية والاقتصادية، وأدى تراكم هذه المشاكل على المستوى المحلي إلى سنوات من التضخم المزدوج، وانتشار الفقر، والعديد من الانحرافات الاجتماعية، وعلى المستوى الدولي، وضع مخاطر الحرب مع الولايات المتحدة وحلفائها.

بينما كانت نتيجة سنوات من الضغط الأمريكي لمحاصرة إيران، فإن هذه التحديات تمثل أيضًا عواقب مدمرة لعقلية الردع غير المتوازنة لإيران في الشرق الأوسط، ومع ذلك، فإن التكاليف والعواقب السلبية تقتصر على إيران، لطالما اعتقد المسؤولون الإيرانيون أن حقبة التراجع والضعف للولايات المتحدة وفئاتها الإقليمية قد بدأت بالفعل وأن الانسحاب أو على الأقل تقليص الوجود العسكري الأمريكي في العراق هو نتيجة الردع العسكري الإيراني، ولكن الحقائق على الأرض مختلفة جدا عن هذه المزاعم الإيرانية.

إن الإصرار على هذه الرؤية الإستراتيجية والبصيرة دون النظر إلى التكاليف المفروضة والإخفاقات وخسائر المصالح الإيرانية خلال هذه السنوات والمشاكل التي تواجهها الآن، يتلخص في تجاهل الاختلاف بين مفهومي الناتج والنتيجة، استنادًا إلى تقرير غرفة تجارة طهران، الذي نُشر في منتصف يوليو 2021، والذي قدر معدل التضخم في إيران 31 و9 أضعاف معدل التضخم في الدولتين اللتين مزقتهما الحرب وهما أفغانستان والعراق.

فخلال العقدين الماضيين، برر القادة الإيرانيون دائمًا سياساتهم الإقليمية على أساس ضرورة محاربة الولايات المتحدة ومحاولة إخراجها من الشرق الأوسط حتى لا تجد إيران نفسها في نفس الوضع مثل البلدان سالفة الذكر، ولكن هذه المعضلة الدائمة للسياسات الإقليمية الإيرانية تسمي "معضلة تأثير حزب الكوكتيل". هذا المفهوم هو ظاهرة في علم النفس وعلم السمع حيث يركز الانتباه السمعي للفرد على حافز معين واحد، بينما يتجاهل الآخرين، حيث يمكن للمرء أن يتحدث مع شخص واحد في حفلة مزدحمة ويتجاهل الضوضاء الأخرى من حوله، وتعتبر هذه الظاهرة كارثية في السياسة الخارجية.

واليوم، يمكن القول إن إيران متورطة في معضلة "تأثير حفل الكوكتيل" أكثر من أي دولة أخرى في العالم لإصرارها على هذه السياسة والبصيرة الخاطئة، حيث تركز إيران بشكل كبير على طرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط لدرجة أنها تجاهلت المفاهيم الجديدة للأمن في السياسات الخارجية والدفاعية، واكتفت باختيار التقدم وممارسة نفوذها من خلال القوة العسكرية والجماعات التي تعمل بالوكالة.



ويمكن دعم هذا الادعاء بالعديد من الأدلة، لا تزال قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة تسيطر على المجال الجوي العراقي ؛ وتعتبر إيران هي السبب الرئيسي لزيادة ميزانية البنتاغون لبرنامج "اي127" لمحاربة الإرهاب فى الشرق الأوسط.

لاتزال العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة في مناطق مثل الشرق الأوسط، والخليج العربي، وآسيا الوسطى، من مصر إلى عمان وكازاخستان نشطة على أساس برنامج Sprtan Shield.

هذا البرنامج الذي تم إطلاقها في عام 2012، للتعويض عن إخراج القوات الأمريكية من العراق مع أكثر من 10000 مشروع مشترك توفر منصة مشتريات ودعم للبنتاغون لإدارة القوات القتالية في المنطقة حسب الحاجة؛ وفي عام 2020 وللمرة الأولى بعد 14 عامًا، خسرت إيران وكالتها المباشرة في انتخاب رئيس الوزراء العراقي، وبالتالي، يوجد اليوم رئيس وزراء للعراق يعيد إحياء الاتفاقيات المهمة مع الولايات المتحدة وخصوم إيران الآخرين.

أيضا، تضاءلت إمكانية المصالحة والتماسك بين قوى المقاومة الشيعية، بما في ذلك الفاعل الأكثر أهمية الذي يدعم إيران في العراق (الحشد الشعبي)، مع اغتيال الجنرال سليماني، والدعوة إلى الانسحاب أفضت القوات الأمريكية إلى فصل أربعة ألوية (الحشد العتبات) عن الحشد الشعبي، تلاها اشتباكات بينها وبين التنظيمات العراقية، وتحتاج الحكومة العراقية الشيعية كدولة في العمق الاستراتيجي لإيران، إلى إصدار وتمديد الإعفاءات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، ووزارة الخارجية لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، بسبب العقوبات الاقتصادية والمصرفية المفروضة على إيران، من قبل الولايات المتحدة.



لم يؤد استمرار هذا الشكل من أشكال الردع العسكري والسياسات الإقليمية إلى تحقيق أي إنجاز ملموس لإيران فحسب، بل أدى أيضًا إلى تعزيز السياسات المعادية لإيران في العراق، على سبيل المثال، شهدت السنوات القليلة الماضية تصاعد حدة القومية العربية في العراق، والتي يحاول رئيس الوزراء العراقي كاظمي، توظيفها لاحتواء القوات الوكيلة لإيران في العراق.

وبذلك، يبدو أنه يدعم استراتيجية سياسية تنظم فصيلًا من الفاعلين السياسيين والدينيين العراقيين ضد الميليشيات المدعومة من إيران لعزلهم عن طريق تقليص قدراتهم وشرعيتهم الشعبية، فيجب أن تكون الغارات الجوية الأمريكية على قواعد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، مثل الهجوم العسكري الأول لإدارة بايدن على القواعد الإيرانية بالقرب من الحدود العراقية السورية، والذي تم بالتنسيق الاستخباري مع الحكومة العراقية، والذي يعتبر بمثابة تحذير كبير إيران.



ويجب أن نضع في اعتبارنا أن القيادة المركزية الأمريكية لديها قواعد في سبع دول بالقرب من إيران، وقد شكلت تعاونًا عسكريًا متعدد الأطراف مع أكثر من 10 دول، والأهم من ذلك أنها وقعت اتفاقيات تعاون أمني مع 16 دولة.

ولكن السؤال، هل تستطيع إيران إجبار الولايات المتحدة على إغلاق هذه القواعد أو مطالبة الدول المضيفة بالانسحاب من اتفاقياتها مع الولايات المتحدة؟ بالنظر إلى القواعد العسكرية للولايات المتحدة في تركيا ودول الخليج العربي وأفغانستان، وبالنظر إلى تفوق القدرات العسكرية والتكنولوجية الأمريكية التي تسمح للقيادة المركزية الأمريكية باتخاذ إجراءات هجومية، فإن مجرد إغلاق القواعد الأمريكية في العراق وسوريا سيكون له استراتيجية حاسمة والآثار الأمنية على التخطيط العسكري والتطورات السياسية في المنطقة؟ ويجب أن تتذكر إيران أن الجنرال سليماني قائد فيلق القدس، استُهدف في العراق بطائرات مسيرة أقلعت من قاعدة خارج العراق.

وتصف معضلة تأثير "حفل الكوكتيل"، كيف أن القدرات والتسهيلات التي اعتقدنا أنها ستبقى معنا إلى الأبد ستتلاشى وكيف أن الأساليب التي نصر عليها والتي دائمًا ما تكون فعالة في مواجهة التغيرات والتحديات المستقبلية ستصبح عتيقة؟ على سبيل المثال، هل تضع إيران في الاعتبار هذه الحقيقة أنه مع تزايد التوترات والخلافات بين إيران والدول العربية، ستنخفض الخلافات بين الدول العربية والولايات المتحدة وإسرائيل، والعكس صحيح.

كلما ازدادت حدة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في الخليج العربي، والعراق، وسوريا، ولبنان، زاد دافع الولايات المتحدة لتعاون أمني وعسكري أكبر مع الدول العربية وإسرائيل، وبالتالي زادت المحاولات ورغبة الدول العربية لوجود دائم للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة، والافتراض التقليدي والراسخ بأن القوات الأمريكية تفهم الشرق الأوسط دائمًا بناءً على خطط واستراتيجيات كلية محددة مسبقًا ليس دقيقًا للغاية.