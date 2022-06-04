الموت يفجع الفنان عمر العبد اللات

عبداللات
عبداللات
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تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية، خلال الساعات الماضية.

 

حيث نشرت صورة على سرير داخل أحد المستشفيات عبر "استورى" حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "أهم حاجة في الدنيا الصحة نعمة كبيرة".

 

ومن ناحية أخري،تعرض الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز أمس، لحادث سير.

 

والجدير بالذكر أن أخر أعمال ياسمين عبد العزيز، مسلسل "اللى ملوش كبير"، بطولة كلا من الفنانين،أحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، وإيمان السيد، والمسلسل من إخراج مصطفى فكرى، تأليف عمرو محمود ياسين.

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