خطوات التقديم لرياض الأطفال 2022 للمدارس الرسمية واللغات

بدأ أولياء الأمور تسجيل طلبات تقديم رياض الأطفال، عبر الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم، لذلك ترتفع معدلات البحث عبر محركات البحث العالمي جوجل عن خطوات تسجيل الأطفال لرياض الأطفال 2022.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رابط التقديم لرياض الأطفال 2022، والخطوات الواجب اتباعها في التقرير التالي:-

رابط التقديم لرياض الأطفال 2022

ووفق المعلن من وزارة التربية والتعليم فإن التقديم للمدارس الرسمية واللغات متاح إلكترونيًا عبر موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، الخدمات الإلكترونية، خدمات ولي الأمر، ويمكن الدخول بشكل مباشرة على الرابط التالي (اضغط هنـــا).

المديريات المسموح لها بالتسجيل

ووفق وزارة التربية والتعليم، فإن موقع السابق ذكره يمكن تسجيل لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2022 /2023 م من خلال الموقع الرسمي للوزارة وهم المحافظات التالية: «دمياط، الدقهلية، الغربية، البحيرة، الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، اسيوط، سوهاج – قنا، البحر الاحمر، الوادى الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، الاقصر».

أما باقي المديريات وهي «القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ، السويس، بنى سويف، القليوبية، مطــروح، أسوان، بورسعيد» فيمكنهم التقديم عبر الموقع الرسمي للمديريات التعليمية في تلك المحافظات.

خطوات التقديم لرياض الأطفال 2022

وحتى تمكن من تقديم طلب لرياض الأطفال، يجب اتباع الآتي:

الدخول على خدمات ولي الأمر على موقع مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم.

الضغط على مستخدم جديد، ثم اختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة.

يتم استيفاء بيانات ولي الأمر كاملة من واقع بطاقة الرقم القومي، وتسجيل كلمة المرور، بشرط ان تكون مكونة من 8 أرقام وأحرف، والضغط على تسجيل الدخول.

بعد نجاح تسجيل المستخدم، ستقوم بادخال الرقم القومي وكلمة المرور.

سيطلب منك بعد ذلك اختيار نوعية المدرسة للتسجيل سواء رسمي أو لغات، والضغط على بدء التسجيل.

يتم تسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل.

يتم بعدها تسجيل رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة، وتكون الأولوية للمدار القريبة من محيط السكن.

في النهاية يتم حفظ الرغبات وطباعتها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن بإمكان أولياء الأمور الإطلاع على النتيجة القبول في الفترة ما بين 1/7/2022 وحتى 30/7/2022.