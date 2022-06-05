تفاصيل لقاء وزير الزراعة ومسؤول بنك الاستثمار الأوروبي

متحدث الزراعة: بنك الاستثمار الأوروبي حريص على المشاركة في قمة المناخ المقبلة

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل لقاء السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ولارس انواندتر مسؤول وحدة المشرق لعمليات الإقراض بالبنك الأوروبي للاستثمار.

وأوضح أن اللقاء تناول العلاقات التاريخية الجيدة التي تجمع مؤسسات الدولة المصرية مع بنك الاستثمار الأوروبي وأيضا المشروعات المستقبلية مع البنك في المجالات الزراعية المختلفة.

وقال محمد القرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن بنك الاستثمار الأوروبي كان حريصا على المشاركة في مؤتمر المناخ المقرر عقده نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ، وإمكانية مشاركة البنك في عدد من المشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليا وخاصة في قرى حياة كريمة.

وأضاف "القرش"، أن هناك عدد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري وحياة المواطنين على مستوى تلك الأماكن.