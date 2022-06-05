متحدث الزراعة: توريد ما يقرب من 3.3 مليون طن قمح منذ بداية موسم الحصاد

توك شو
ارشيفية
ارشيفية
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن موسم حصاد القمح الذي بدأ في أبريل الماضي يسير بشكل جيد على مستوى الجمهورية، والدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود لتطوير المنظومة الزراعية بشكل عام وزيادة المساحة المنزرعة من القمح.
وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدولة قدمت حوافز جيدة للمزارع الذي سيقدم القمح خلال الموسم الحالي للصوامع والشون المنتشرة في المحافظات، وهناك متابعة يومية من وزارة الزراعة والتموين وكل الجهات المعنية من أجل متابعة منظومة القمح على مستوى المحافظات.
وتابع أن المزارعين يحصلون على مستحقاتهم خلال 48 ساعة بعد توريد القمح للصوامع والشون، وموسم التوريد مستمر حتى أغسطس المقبل، وتم توريد ما يقرب من 3.3 مليون طن قمح منذ بداية موسم الحصاد.

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