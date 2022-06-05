مصطفى بدرة: البنك الدولي يتوقع استمرار تداعيات الحرب الروسية وتضاعفها مرتين أو ثلاثة "فيديو"

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، إن جميع الاقتصاديين في العالم وجميع التقارير الدولية والبنك الدولي تشير إلى توقعات متشائمة، لافتًا إلى أن جميعهم يتوقعون استمرار الحرب الروسية الأوكرانية إلى عامين آخرين أو حتى نهاية العام الجاري على الأقل، ما يعني استمرار ارتفاعات الأسعار بشكل متواصل، بل وستتضاعف تداعياتها مرتين أو ثلاثة عن الوضع الحالي.



وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، أن كل دول العالم رفعت أسعار الفائدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأشار إلى أن "الدول المتقدمة خذلت شعوبها في عدم اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية"، لافتًا إلى القوة الشرائية لن تستطيع ملاحقة التضخم.

وأكد الخبير الاقتصادي على أن "مصر كانت من الدول التي اتخذت عدة إجراءات استباقية لدعم الأسر والمواطنين وتنمية الاقتصاد المصري رغم الأزمات العالمية"، لافتًا إلى أنه على الرغم من "صعوبة الأزمة العالمية الاقتصادية، إلا أن مصر عبرت إلى بر الأمان بشكل جيد، ولم نشعر بنقص أي سلعة داخل الدولة مثلما شهدت دول العالم الخارجية، ورغم كون أمريكا قوة عظمى إلا أنها تعاني حاليا من بعض السلع، ولا سيما لبن الأطفال".



وأكد الدكتور مصطفى بدرة على أن "الترشيد أفضل وسيلة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، وهذا يمكن الدولة من الدخول في أي عجز، كما يجب تقوية الأجهزة الرقابية عند إفساح المجال للقطاع الخاص والاستثمار".