نبيلة عبيد تحكي ذكرياتها على إذاعة القاهرة الكبرى

الفجر الفني
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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كشفت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع الصور الشهير “إنستجرام” عن خبر فني جديد قائلة: "هتكونوا انتوا أول ناس تعرفوه، أنا وافقت على فكرة لطيفة جدا، لأول مرة فى الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي بعنوان "مع نبيلة عبيد" اتكلم فيه عن حاجات فنيه كتيرة".

 

وأضافت نبيلة عبيد: "هاحكي في البرنامج ذكرياتى في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية، سواء في الاذاعة أو التلفزيون أو المسرح وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرمت فيها وممكن مفاجآت كتير هتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي حتجيلي منكم".

 

وتابعت: "كل التفاصيل هتعرفوها قريب جدا، بس دلوقتي لازم أقولكم أن هيكون معايا في البرنامج الإعلامي محمد عبد العزيز محاورا والمخرج الدينامو الشاطر جدا محمد ترك والبرنامج سيذاع على إذاعة القاهرة الكبرى، وهبقى أقولكم على مواعيد الإذاعة".

الفنانة نبيلة عبيد افلام إذاعة
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