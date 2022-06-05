أسعار الذهب اليوم الأحد 5-6-2022 في مصر

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 5-6-2022 بعد انخفاضها أمس بنحو 7 جنيهات، حيثانخفض جرام الذهب عيار 21 من 1015 إلى 1008 جنيهات، وذلك بالتزامن مع وصول السعر العالمي للذهب 1851 دولارا بختام جلسات التداول هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في مصر



عيار 18 سجل 864 جنيها

عيار 21 سجل 1008 جنيهات

عيار 24 سجل 1152 جنيها

الجنيه الذهب 8064 جنيها

أسعار الذهب عالميا

أسعار الذهب تراجعت هذا الأسبوع، متأثرة بضغط الدولار القوي، حيث أثارت بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع مخاوف من تشديد السياسة النقدية.

وتراجع الذهب الفوري 1% إلى 1848.67 دولار للأونصة، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 1846.4 دولار.وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1850.2 دولار.

أظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظّفوا عمالًا أكثر مما كان متوقعًا في مايو أيار، وحافظوا على وتيرة قوية إلى حد ما في زيادة الأجور، وهي علامات على قوة سوق العمل.

وصعد الدولار 0.3%، في حين اقتربت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في أسبوعين لمسها في وقت سابق من الجلسة.