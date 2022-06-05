أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-6-2022 في الأسواق

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 5 يونيو 2022، في الأسواق وبورصة الدواجن الرئيسية، بعدما شهدت أسعار الدواجن الفترة الماضية موجة ارتفاعات كبيرة، وجاءت الأسعار كما يلي، وتختلف هذه الاسعار من منطقة لأخرى.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 5 يونيو

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 32 جنيهًا للكيلوجرام سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك بـ37 جنيها.

أسعار الفراخ الساسو

سجلت أسعار الفراخ «ساسو» 37 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل السعر للمستهلك بـ42 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي

سجلت أسعار الفراخ البلدي 35 جنيهًا للكيلو سعر البورصة ووصل سعرها للمستهلك بـ40 جنيها.



أسعار الفراخ الأمهات

سجلت أسعار الفراخ الأمهات 27 جنيهًا للكيلو سعر البورصة.

أسعار الكتكوت

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 7.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 3 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى «على وشه» 5.5 جنيه.



أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة 47 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو البط الفرنساوي إلى 24 جنيهًا.

بينما سجل سعر كيلو البط المولار 31 جنيهًا.

أسعار البيض



سجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 50 و51.50 جنيه للكرتونة، والبيض الأحمر بين 52 و53.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 54 و55 جنيهًا للكرتونة.