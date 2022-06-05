الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة اليوم وتحذر من طقس الظهيرة

يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 5 من يونيو لعام 2022، لمعرفة درجات الحرار ة المتوقعة وتحذيرات الأرصاد الجوية.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم التي كشفت عنها الأرصاد الجوية في بيانها.

الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة اليوم

قالت الأرصاد الجوية إن البلاد يسودها طقس حار، وتشهد القاهرة ارتفاع في درجات الحرارة في فترات النهار لتسجل القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

حالة الطقس في السواحل الشمالية

وتشهد السواحل الشمالية طقس شديد الحرارة في النهار، وتسجل الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجات، أما مطروح تسجل العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة.

حالة الطقس في شمال وجنوب الصعيد

وعن حالة الطقس في شمال الصعيد وجنوبها، فتوقعت الأرصاد أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا، وتسجل سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، فيما تسجل قنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وتصل درجات الحرارة في أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.



الأرصاد تحذر من طقس الظهيرة

حذرت الأرصاد الجوية من طقس الظهيرة نظرا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وناشدت بارتداء الملابس الفاتحة في هذا التوقيت.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وكشفت الأرصاد الجوية عن الظواهر المتوقعة اليوم، المتمثلة في نشاط رياح على مناطق متفرقة من كافة أنحاء البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تسجل اليوم القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجات، بينما تشهد العظمى في السواحل الشمالية 30 درجة الصغرى 22 درجة



وتسجل جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 26 درجة، كما تسجل شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة، بينما تسجل جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين



وعن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين تسجل القاهرة والوجه البحري العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة، فيما تسجل السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة



وتصل درجات الحرارة في جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 26 درجة، بينما تسجل شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة، وتسجل جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة.