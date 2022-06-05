"الصناعة": مد العمل بفرض رسوم على واردات الحديد لمدة عام



أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار 324 لسنة 2022 بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح" اسياخ ولفائف وقطبان وعيدان" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا لمدة 5 سنوات تنتهي في 5 يونيو 2022.



وبناءا على تقرير اللجنة الاستشارية المنعقدة بتاريخ 12 مايو 2022 وعلى مذكرة رئيس قطاع المعالجات التجارية المؤرخة بذات التاريخ، قرر المادة الأولي يمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح" اسياخ ولفائف وقطبان وعيدان" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا لمدة عام من الآن " 12 شهر" لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة، ويعمل بالقرار الجديد بدءًا من 6 يونيو 2022.

