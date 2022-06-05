2.1 مليون طن حجم الاستهلاك المحلي الحديد خلال 3 أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements



بلغ حجم الاستهلاك المحلي لحديد التسليح 2،145 مليون طن خلال الربع الأول من عام 2022 بزيادة 38% عن الربع الأول من العام الماضي وبلغ (1،555 مليون طن)، الذي كان يعاني وقتها من بطء إجراءات استخراج رخص البناء والتأثير السلبي لجائحة كورونا، حسب بيان شركة حديد عز للبورصة المصرية.

أما بالنسبة لاستهلاك الصلب المسطح، ارتفع حجم الطلب بنسبة كبيرة، حيث بلغ 512 ألف طن في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ373 ألف طن في الربع الأول من العام الماضي، بزيادة 37%، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الصناعات اللاحقة مثل الصناعات الهندسية والصلب المسطح المدرفل على البارد، وبدأت تعظم استخدام الـHRC المحلي من إنتاج حديد عز على حساب الواردات، فضلًا عن زيادة نشاطها في تصدير منتجاتها.

انخفض استهلاك الصلب عالميًا في الربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 457 مليون طن بانخفاض قدره 6.8% عنه في الربع الأول من عام 2021 (490 طن)، ويعتبر انخفاض استهلاك الصين بنسبة 10.5% هو السبب الرئيسي لذلك، حيث مازالت الصين تتخذ إجراءات بيئية صارمة للحد من الانبعاثات.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

بيان عاجل بمجلس النواب يطالب الحكومة بتأجيل الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء

عاجل- الخطيب يكشف تفاصيل أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال في مؤتمر صحفي السبت المقبل

الدستورية العليا: قبول دعوى عدم دستورية جداول المرتبات والمعاشات بالجامعات

عاجل.. الأهلي يضع ثلاثي الفريق في صفقة تبادلية مع بيراميدز

تعليق هام لـ "شعبة المخابز" على نظام صرف الخبز الجديد بالبطاقات التموينية

عاجل..وفاة منتج شهير تعرف على تفاصيل صلاة الجنازة !

عاجل.. نجم الأهلي يعطى موافقته على الانتقال إلى الزمالك

رغم توقيعه للأبيض.. الزمالك يتراجع عن حسم صفقة الأهلي المنتظرة