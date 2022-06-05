تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد نقلها للمستشفى

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز اليوم الأحد الموافق الخامس من يونيو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تعرضت لوعكة صحية مفاجأة استدعت نقلها إلى المستشفى.

ياسمين عبدالعزيز

وانتابت حالة من القلق الوسط الفني بعدما نشرت ياسمين عبدالعزيز صورة لها، ظهرت فيها وهي بإحدى المستشفيات مستلقية على سرير، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

حالة ياسمين عبدالعزيز الصخية

وعلقت ياسمين عبدالعزيز على الصورة التي نشرتها على حسابها الرسمي عبر موقع الصور والتبادل الشهير إنستجرام، قائلة: "أهم حاجة في الدنيا الصحة، نعمة كبيرة"، لتنهال عليها التعليقات الداعية لها.

محبو ياسمين عبدالعزيز

وانهالت التعليقات من محبي النجمة ياسمين عبدالعزيز وأصدقائها على الصورة التي نشرتها عبر "إنستجرام"، والتي تضمنت أدعية وأمنيات بشفائها العاجل، وخاصة أن الصورة أعادت للأذهان الحالة الصحية السيئة التي كانت عليها الفنانة الكبيرة منذ أشهر قليلة.

صور ياسمين عبدالعزيز

ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة كشفت عن تعرضها لأزمة صحية جديدة، ولم تفسر أو تكشف أية تفاصيل حول أزمتها، ما سبب قلقا وأثار جدلا لدى الجمهور المحب للفنانة ومتابعيها عبر مواقع السوشيال ميديا.

وترصد بوابة الفجر تفاصيل أزمة ياسمين عبدالعزيز الصحية في السطور التالية:

تعرضت ياسمين عبدالعزيز لوعكة صحية شديدة كادت أن تودي بحياتها، بعد حدوث خطأ طبي لها خلال عملية إزالة "وحمة الرحم" قبل أن تدخل في أزمات صحية شديدة استدعت سفرها إلى الخارج.

نشر النجم أحمد العوضي منشورا على حسابه الرسمي عبر فيس بوك، طالب فيه جمهوره بالدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز موضحا أنها تجري جراحة وتحتاج إلى دعاء المحبين، ودعا الله أن يرفع عنها البلاء.

وأكد زوج ياسمين عبدالعزيز حبه له من خلال المنشور الذي أوضح للجميع أنه يشعر بالضعف والعجز بسبب تعرض زوجته لتلك الوعكة الصحية، وتضرع إلى الله داعيا إياه أن يتم شفاءه على زوجته.

شقيق ياسمين عبدالعزيز يوضح خطورة مرضها

وكشف وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن تدهور الحالة الصحية لشقيقته بعد دخولها وإجرائها جراحة، مؤكدا خطورة حالتها الصحية وداعيا الجمهور إلى الدعاء لأخته من أجل الشفاء.

خروج ياسمين عبد العزيز من أزمتها

استقرت الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز وهو ما أكده العوضي زوجها في الـ21 من يوليو الماضي، ليقرر الأطباء نقلها من غرفة الرعاية المركزة، إلا أنه تم منع زيارة الأطباء.

سافرت ياسمين عبدالعزيز في العاشر من أغسطس، إلى جنيف من أجل استكمال علاجها بمستشفى سويسرية، ووصلت النجمة بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4، حيث تقف طائرة إسعاف خاصة، وتم نقلها بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار على أن تتوجه إلى جنيف لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات ومضاعفات العملية الجراح.

أجرت النجمة ياسمين عبدالعزيز عملية جراحية في سويسرا، ثم بدأت حالتها الصحية تتحسن قليلا، قبل أن توجه ياسمين رسالة لجمهور من خلال فيديو عبارة عن مجموعة من الصور خلال فترة علاجها.

ووجهت ياسمين عبدالعزيز رسالة إلى جمهورها قالت فيها: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا، رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.

وأضافت: "كفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا، لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة، ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله".