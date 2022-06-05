سعر الريال السعودى اليوم الأحد 5-6-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد 5-6-2022، بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 4.95 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 4.95 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.95  جنيه للشراء.

4.98  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.95  جنيه للشراء.

4.97  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.95  جنيه للشراء.

4.98  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.95  جنيه للشراء.

4.97  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.95 جنيه للشراء.

4.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.85  جنيه للشراء.

4.98  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
4.93  جنيه للشراء.

4.98  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.96 جنيه للشراء.

4.98 جنيه للبيع.

Advertisements

الأكثر قراءة

بيان عاجل بمجلس النواب يطالب الحكومة بتأجيل الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء

عاجل- الخطيب يكشف تفاصيل أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال في مؤتمر صحفي السبت المقبل

الدستورية العليا: قبول دعوى عدم دستورية جداول المرتبات والمعاشات بالجامعات

عاجل.. الأهلي يضع ثلاثي الفريق في صفقة تبادلية مع بيراميدز

تعليق هام لـ "شعبة المخابز" على نظام صرف الخبز الجديد بالبطاقات التموينية

عاجل..وفاة منتج شهير تعرف على تفاصيل صلاة الجنازة !

عاجل.. نجم الأهلي يعطى موافقته على الانتقال إلى الزمالك

رغم توقيعه للأبيض.. الزمالك يتراجع عن حسم صفقة الأهلي المنتظرة