تعرف على أسعار الدواجن واللحوم في الأسواق اليوم

أسعار الدواجن واللحوم من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثيرين ولا سيما في الآونة الأخيرة، التي شهدت اضطراب كبير في أسعارهما والتي ارتفعت بشكل كبير.

أسعار الدواجن واللحوم

وسجلت أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأحد الموافق الخامس من يونيو 2022، ارتفاعا ملحوظا في الأسواق المحلية وخاصة إذا ما قورنت بأسعار يوم أمس.

وترصد بوابة الفجر أسعار الدواجن واللحوم مختلف الأنواع في السطور التالية:

أولًا: أسعار الدواجن والكتاكيت بأنواعها

وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 37.82 جنيه، بزيادة 1.43 جنيه، بينما سجل سعر الدواجن البيضاء المجمدة 45 جنيها، بزيادة 1.29 جنيهًا، فيما بلغ سعر البلدي 48.21 جنيه، بزيادة 4.09 جنيه.

أسعار البيض

أسعار كرتونة البيض الأبيض 54.7 جنيه.

أسعار كرتونة البيض الأحمر 56.85 جنيه.

أسعار كرتونة البيض البلدي: 65.07 جنيه.

ثانيًا: أسعار اللحوم

أسعار كيلو اللحم الضاني بعظم 167.5 جنيه، بينما وصل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم 155.5 جنيه، فيما سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير 161.11 جنيه، بتراجع 7.68 جنيه، والكندوز الصغير 159.58 جنيه.