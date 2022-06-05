سعر الذهب اليوم الأحد 5-6-2022 في مصر

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سعر الذهب
سعر الذهب
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سجل سعر الذهب هبوطا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الحد الموافق الخامس من يونيو 2022، حيث تراجع بنحو 5 جنيهات.

 

وترصد بوابة الفجر سعر الذهب اليوم الأحد في السطور التالية:

 

سعر الذهب اليوم

 

سعر الذهب عيار 14

 

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 670 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 861 جنيها للجرام.

 

سعر الذهب عيار 21

 

وتراجع سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في جمهورية مصر العربيةإلى 1005 جنيهات للجرام.

 

سعر الذهب عيار 24 

 

وبلغ سعر الذهب عيار 24، 1149 جنيها للجرام.

 

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب لـ8040 جنيها، وهو السعر الذي يختلف من تاجر لآخر، ويساوي السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21الأكثر انتشارا.

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