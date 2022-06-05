أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 من وزارة التربية والتعليم.. رابط الاستعلام المباشر

تعد أرقام جلوس الثانوية العامة 2022، من ضمن أهم وأبرز الكلمات التي يبحث عنها الجميع خلال الفترة الأخيرة، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2022.

ويتثنى لجميع الطلبة الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 فور الكشف عنه مباشرة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنَّ كافة المديريات التعليمية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية تسلمت صباح اليوم أرقام جلوس الثانوية العامة 2022، بالإضافة إلى استطاعة جميع الطلاب معرفة أرقام الجلوس أيضا من المدارس التابع لها كل طالب، موضحة أنَّ جميع لجان الامتحانات سيتمّ تعقيمها وتطهيرها ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).

وسنستعرض لكم متابعي موقع (الفجر) الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 ورابط الاستعلام، وهي على النحو التالي:-

أرقام جلوس الثانوية العامة 2022.. رابط الاستعلام

ومن جانبها، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 والذي من المقرر إتاحته في القريب العاجل، لكي يحصل عليه جميع الطلاب والطالبات في أسرع وأسهل وقت ممكن، وذلك دون الذهاب إلى المدرسة التابع لها، لاستلام أرقام جلوس الثانوية العامة 2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه وضعت اللمسات الأخيرة والنهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال البدء في طباعة أسئلة الامتحانات واختيار مقارات اللجان الامتحانية، علاوة على تجهيز خطة شاملة، لتعقيم وتطهير كل اللجان الامتحانية ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

رابط الاستعلام.. التعليم تعلن أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

ومن جهتها، ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات الحصول على أرقام الجلوس للثانوية العامة 2022، حتى يمكن لجميع الطلاب اتباعها عقب إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة وإتاحة رابط الاستعلام، وهو كالتالي:-

1- قم بالدخول على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي، من خلال زيارة الرابط التالي (اضغط هنا).

2- قم باضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

3- الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2022.

4- قم بكتابة كلا من (اسمك - الرقم القومي الخاص بك).

5- قم باختيار المحافظة التابع لها، والمدرسة.

6- عليك الضغط على استعلام عن رقم الجلوس.

إجراءات صارمة داخل لجان الامتحانات لمواجهة كورونا

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الوزارة قامت بوضع الرتوش الأخيرة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والذي من المنتظر انعقاده في 20 يونيو الجاري، للمواد غير المضافة للمجموع، و26 من الشهر نفسه، للمواد المضافة للمجموع، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مشيرًا إلى أنَّ أسئلة الامتحانات في جميع المواد ستكون اختيار من متعدد.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

ويذكر أن أول يوم في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2022-2021، والذي ستكون يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022، وهذه المواد الغير مضافة للمجموع، وبالنسبة للمواد الأساسية فإنها تبدأ يوم 26 يونيو 2022، وتستمر حتى يوم 21 يوليو 2022، وذلك عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المعظم بنحو أسبوع تقريبًا.

طريقة امتحان الثانوية العامة 2022

طريقة امتحان الثانوية العامة 2022، يبحث عنها جميع الطلاب خاصة بعد خروج العديد من الشائعات التي تزيد من خلق القلق قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة 2022.

ومن وجانبه، حدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم طريقة امتحان الثانوية العامة 2022 ليضع حدا للجدل الذي انتشر حول هذا الأمر، فضلا عن أنه تم تحديد موعد بدء ماراثوان الثانوية العامة 2022.

وقال شوقي، إن ما يتردد بشأن صدور قرار عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 بمزيج من النظامي الورقي والإلكتروني ليس له أي أساس من الصحة، مضيفا أنه تم التأكيد مرارا وتكرارا على أن امتحانات الثانوية العامة 2022 لهذا العام ستكون ورقية، والإجابة ستكون على نظام “بابل شيت”، حتى يتسنى تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري دون تدخل أي عنصر بشري.

وأكد الدكتور طارق شوقي أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون خالية من الأسئلة المقالية، مشددا على أنه لن يسمح للطلاب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 بالكتاب أو التابلت.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر أن يكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (الدين - التربية الوطنية - الاقتصاد والإحصاء) بلجان مراقبة ومؤمنة ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة، بنظام البابل شيت، ودون ورقة مفاهيم.