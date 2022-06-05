كيفية الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 إلكترونيًا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2022، يبحث طلاب المرحلة الثانوية العامة على أرقام الجلوس الخاصة بهم، وتحديد أماكن اللجان، قبل أسبوعين تقريبا من انطلاق ماراثون الامتحانات.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

وتصدرت أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 اليوم الأحد الموافق الخامس من يونيو الجاري، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زاد البحث عن ذلك الموضوع المهم.

طريقة الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

وتهم أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 شريحة كبيرة من الطلاب الدارسين بتلك المرحلة إضافة إلى أولياء أمورهم من يترقبون امتحانات أبنائهم آملين في تحقيقهم أفضل النتائج والدرجات التي تؤهلهم إلى الجامعات الكبرى.

كيفية الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

وكشفت وزارة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن كيفية الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 ما جعل الطلاب يزيدون في بحثهم من أجل الوصول إلى أرقامهم.

وترصد بوابة الفجر طريقة وخطوات الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 لأبنائنا الطلاب في السطور التالية:

الدخول إلى موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية بالضغط هنـــــــــــــا.

استخدام البريد الإلكترونى المدرسى الموحد للطالب في الدخول.

الضغط على الاستعلام عن رقم الجلوس.

الاطلاع على مقر اللجنة وسير الامتحانات.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

وتسلمت مديريات التربية والتعليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 من الكنترولات، حيث تتواصل عمليات توزيع السجلات على المدارس المختلفة تمهيدا لتسليمها إلى الطلاب.

ويحصل الطالب على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 التي تتضمن اللجنة التى سوف يؤدى بها امتحان المواد غير المضافة للمجموع، وهى نفس اللجنة والمدرسة التى سيؤدى فيها امتحانات المواد الدراسية الأساسية التى تنطلق في الـ26 من يونيو.