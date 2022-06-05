ميناء دمياط يتداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن.. بينما غادرت 6 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة.

وأضاف المركز - في بيان صادر اليوم - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22429 طن تشمل: 4850 طن يوريا و6400 طن رمل و11179 طن بضائع متنوعه.

وأشار البيان إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 35332 طن تشمل: 675 طن ابلاكاش و8225 طن خردة و850 طن خشب زان و15000 طن سلاج و8234 طن ذرة و6887 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 2348 طن.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 761 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 94 حاوية مكافئة.. فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1453 حاوية مكافئة.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 6210 أطنان... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 302569 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا عدد 2499 شاحنة.


 

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