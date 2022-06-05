وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع عقد تطوير كورنيش المقطم

الاقتصاد
بوابة الفجر
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شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد تطوير وتنمية كورنيش المقطم، وذلك بالشراكة بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة سكوب العالمية الهندسية، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والسيد زايد الأسمري الملحق التجاري السعودي بالقاهرة.

وقع العقد كلًا من المهندس محمد عبد المقصود العضو المنتدب لشركة النصر للاسكان والتعمير، والمهندس علاء خضر العضو المنتدب لشركة سكوب العالمية الهندسية، وذلك بحضور المهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس عبد الرحمن السويلم رئيس مجلس إدارة شركة سكوب العالمية.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد الشراكة، أن المشروع يمثل نقلة نوعية لمنطقة المقطم ويأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم العوائد المحققة منها.

وأضاف أن المشروع يقام على مساحة نحو 2 مليون متر في موقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 32 مليار جنيه يضخها المستثمر فيما تبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 61 مليار جنيه.

وينقسم المشروع إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر، والقطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات)، ويحتوى على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.

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