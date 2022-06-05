وزير المالية يبحث مع نظيرته الإندونيسية تنشيط العلاقات التجارية

أكد محمد معيط وزير المالية ونظيرته الإندونيسية سري مولياني إندراوتي متانة العلاقات التاريخية التي تربط مصر وإندونيسيا في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي للوزيرين، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، تحت شعار "بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة"; لبحث سبل تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين، وزيادة الاستثمارات المشتركة، على نحو يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما ينعكس في زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية. كما بحث الجانبان آليات تبادل الخبرات في مجال ميكنة الضرائب والجمارك، لزيادة الإيرادات الضريبية، وضمان تحقيق التنافسية العادلة، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

واستعرض وزير المالية، الجهود المبذولة في تطوير وميكنة المنظومتين الجمركية والضريبية، والنجاح الذي حققته مصر في تطبيق الإجراءات الضريبة الموحدة المميكنة، والفاتورة الإلكترونية على نحو دفعنا لإطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني; لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وقال الوزير: "إننا سبقنا العديد من دول العالم بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية، ونجحنا بمنظومة (نافذة) التي تربط كل المنافذ الجمركية إلكترونيا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي 50% وفقا لدراسة تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولي، مما يدفعنا لاستكمال تطبيق هذه المنظومة الجمركية الجديدة بالموانئ الجوية بشكل إلزامي في أكتوبر المقبل، بما يسهم في تخفيض الرسوم الجمركية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية".

كما اتفق الجانبان على أهمية التنسيق المشترك ما بين الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين، ورئاسة مصر لقمة المناخ في نوفمبر المقبل، والتأكيد على مراعاة أهداف وتطلعات الدول النامية في مجال تمويل المناخ، وتحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية على نحو يسهم في التكيف مع التغيرات المناخية.