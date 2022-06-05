شحن 6100 طن أسمنت أبيض إلى المغرب عبر ميناء العريش البحري



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء العريش البحري واصل تصدير المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية، حيث استقبل الميناء السفينة جدةزإ زةضإز التي ترفع علم "بنما"، ويبلغ طولها 117.6 متر والغاطس 6.2 متر وذلك لشحن 6100 طن أسمنت أبيض إلى المغرب.

وأضاف بيان صادر من المنطقة اليوم الأحد أن هذه السفينة تعتبر الـ31 التي تدخل الميناء منذ بداية هذا العام، والثالثة عشر من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى الأسواق الخارجية.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة التركية إزؤإث التي يبلغ طولها 125 مترا والغاطس 7 أمتار، وذلك لشحن 7 آلاف طن صودا ك أو ية من الميناء.

وأوضح البيان أن الحركة الملاحية سجلت بموانئ بورسعيد دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.. ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.