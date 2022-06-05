تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم في تصفيات إفريقيا

منوعات
تردد قناة أون تايم
تردد قناة أون تايم سبورت
Advertisements

تعد تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم في تصفيات الأمم الأفريقية 2023، من أكثر الكلمات التي ترتفع عليها معدلات البحث عبر المحرك العالمي جوجل، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للإعلام، حصولها على حقوق بث مباراة مصر وغينيا اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات on time sport، حيث يخوض المنتخب المصري أولى مباريات التصفية للتأهيل لبطولة القارة السوداء العام المقبل.

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وغينيا

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، تردد قناة أون تايم سبورت وموعد مباراة مصر وغينيا في تصفيات مباريات الأمم الأفريقية 2023، التي جاءت كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورت

ويمكن متابعة مباراة مصر وغينيا في تصفيات الأمم الأفريقية 2023 من خلال ضبط التلفاز على بيانات تردد قناة أون تايم سبورت كالآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

موعد مباراة مصر وغينيا اليوم 

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية أولى جولات منتخب مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، على استاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشرة بتوقيت دبي، وذلك بحضور نحو 50 ألف مشجع.

Advertisements

الأكثر قراءة

يلا شوت دون تقطيع بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغينيا EGYPT في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 دون تقطيع yalla shoot

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم منتخب مصر

عاجل.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة البحيرة بالاسم أو رقم الجلوس

عاجل.. الزمالك يحسم كبرى صفقاته الصيفية متفوقا على الأهلي

عاجل.. الزمالك يتحرك لضم صفقتين من العيار الثقيل

بسبب الإصابة.. تعديل مفاجئ في تشكيل منتخب مصر أمام غينيا

مباريات ودية دولية.. موعد مباراة الأرجنتين ضد إستونيا اليوم الأحد والقناة الناقلة

يلا لايف مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر Egypt.. دون تقطيع جودة hd