تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وغينيا اليوم في تصفيات إفريقيا

تعد تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وغينيا اليوم في تصفيات الأمم الأفريقية 2023، من أكثر الكلمات التي ترتفع عليها معدلات البحث عبر المحرك العالمي جوجل، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للإعلام، حصولها على حقوق بث مباراة مصر وغينيا اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات on time sport، حيث يخوض المنتخب المصري أولى مباريات التصفية للتأهيل لبطولة القارة السوداء العام المقبل.

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وغينيا

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، تردد قناة أون تايم سبورت وموعد مباراة مصر وغينيا في تصفيات مباريات الأمم الأفريقية 2023، التي جاءت كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورت

ويمكن متابعة مباراة مصر وغينيا في تصفيات الأمم الأفريقية 2023 من خلال ضبط التلفاز على بيانات تردد قناة أون تايم سبورت كالآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

موعد مباراة مصر وغينيا اليوم

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية أولى جولات منتخب مصر وغينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، على استاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشرة بتوقيت دبي، وذلك بحضور نحو 50 ألف مشجع.