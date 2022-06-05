إدراج قيمة وديعة الصيانة ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قرر مجلس إدارة البنك المركزي إضافة بند تمويل قيمة وديعة الصيانة في إطار مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر عائد 8% متناقص.

وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري اليوم أن إضافة بند تمويل قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى نسبة 10% من سعر الوحدة في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل مع سريان باقي شروط المبادرة دون تعديل.

وأضاف أن القرار يأتي في اطار مبادرة التمويل العقاري الصادرة في 19 ديسمبر 2019 والتعديلات اللاحقة لها، التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك يتم توجيهه لفئة متوسطي الدخل بسعر عائد 8% (يحسب على أساس متناقص).

وأشار المركزي إلى أن القرار يأتي ضمن الجهود المبذولة للتيسير على العملاء وتذليل العقبات التي تواجههم في الحصول على التمويل ضمن مبادرات التمويل العقاري بهدف تعظيم الاستفادة منها، وأسوة بالشروط المطبقة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد 3% (يحسب على أساس متناقص) فيما يتعلق بتمويل وديعة الصيانة.

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