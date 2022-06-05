78.6 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بين البنوك المصرية في 2020

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلن البنك المركزي أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية بلغت 78.6 تريليون جنيه خلال عام 2020.

وأظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك أن معدل النمو لهذه التسويات بلغ 50% خلال 2020 مقارنة بالعام السابق له والذي يعد مؤشرا قويا على كفاءة دوران رأس المال وزيادة الفعالية الاقتصادية.

وأضاف أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة الأمريكية عبر نظام التسوية اللحظية بلغت 55.5 مليار دولار خلال 5 شهور من إطلاق النظام في مارس 2021.

وأشار إلى أنه في إطار تطوير البنية التحتية للمعاملات الرقمية وسوق المال فقد تم الانتهاء من تطوير نظام التسوية اللحظية وتم إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات الذي يتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك داخل مصر بالعملات الأجنبية بجانب عملة الجنيه المصري.

يعد نظام التسوية اللحظية الذي يديره البنك المركزي العماد الأساسي لنظام الدفع القومي حيث يقوم بوظيفة التسوية لأوامر الدفع المتبادلة بين البنوك داخل القطاع المصرفي المصري.

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