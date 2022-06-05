اليمن يرفع أسعار البنزين بعد خفضه مرتين في أبريل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت شركة النفط اليمنية الحكومية في عدن عن رفع أسعار وقود السيارات مجددًا في محافظات جنوب اليمن وشرقه بنحو 6%، تماشيًا مع الارتفاع الحاد في أسعار الوقود العالمية بفعل انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية وهبوط العملة المحلية.

وقال مسؤول في الشركة لرويترز إنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه السبت 4 يونيو حزيران ارتفع سعر غالون البنزين سعة 20 لترًا إلى 19800 ريال (19 دولارًا)، أي بواقع 990 ريالًا للتر الواحد، من 18600 ريال.

وأرجع سبب الزيادة إلى ارتفاع الأسعار التي يشتري بها التجار والموردون الوقود من الخارج نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميًا بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وإلى تذبذب أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار.

وهذه رابع زيادة تقررها شركة النفط الحكومية في أسعار وقود السيارات منذ بداية العام الحالي، والأولى خلال أقل من 3 أشهر.

وكانت الشركة قد أقرت في 16 أبريل نيسان وللمرة الأولى خلال العام الحالي خفض سعر جالون البنزين سعة 20 لترًا بنحو 10% إلى 20 ألف ريال من 22200 ريال وقتها، وبعد 3 أيام أتبعت ذلك بتخفيض ثان إلى 18600 ريال عندما تراجعت الأسعار عالميًا وارتفعت قيمة الريال اليمني.

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