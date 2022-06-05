تراجع إنفاق الكوريين الجنوبيين في الخارج مع تراجع السفر وارتفاع حالات كورونا

تراجع إنفاق الكوريين الجنوبيين في الخارج بالبطاقات 10.4%، في الربع الأول من 2022، مع تراجع السفر بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وتراجع قيمة العملة المحلية.

وبلغ حجم الأموال التي أنفقها الكوريون الجنوبيون في الخارج بالبطاقات - بما في ذلك بطاقات الائتمان والخصم - 3.06 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني يناير إلى آذار مارس، مقارنة بـ3.42 مليار دولار في الربع السابق، وفقًا لبيانات بنك كوريا المركزي.

ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض السفر إلى الخارج وسط عودة ظهور إصابات فيروس كورونا وانخفاض الإنفاق على التسوق عبر الإنترنت، بسبب ضعف الوون مقابل الدولار.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أظهرت البيانات أن عدد المسافرين إلى الخارج وصل إلى نحو 406 آلاف خلال الربع الأول، بانخفاض قدره 1.5% عن 3 أشهر سابقة.

وتم تداول العملة المحلية عند 1.204.9 وون مقابل الدولار في المتوسط يوميًا في الربع الأول، مقارنة بـ1.183.2 وون في الربع السابق.

ويشار إلى أن انخفاض قيمة العملة المحلية يجعل المشتريات الخارجية أكثر تكلفة، ما يشجع المستهلكين على تقليل الإنفاق على السلع الأجنبية.

وارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأسرع معدل لها منذ نحو 14 عامًا في أيار مايو الماضي بسبب زيادة تكاليف الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب الممتدة بين روسيا وأوكرانيا، والانتعاش الاقتصادي