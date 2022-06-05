مؤسسة الحبوب السعودية ترسي عقد توريد 240 ألف طن قمحا من الخارج على سالك

قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية يوم الأحد إنها أرست عقد توريد 240 ألف طن من القمح من الخارج على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) تصل إلى المملكة في الفترة من أغسطس آب إلى أكتوبر تشرين الأول.

وقال أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب السعودية إن هذه الشحنة هي أول دفعة من مشتريات المؤسسة من سعوديين استثمروا في أصول زراعية بالخارج وتعادل 20 بالمئة من الحصة المخصصة لهؤلاء المستثمرين.

ولم توضح المؤسسة منشأ القمح الذي سيجري استيراده عن طريق سالك وما إذا كان أي منه سيأتي من أوكرانيا. وقالت سالك إن توريداتها السابقة للقمح إلى المملكة في أواخر عام 2021 جاءت من استثمارات بالخارج في أستراليا وأوكرانيا وكندا. وتأسست سالك، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عام 2011 لتأمين إمدادات الغذاء في المملكة من خلال الإنتاج الضخم والاستثمارات في الخارج.