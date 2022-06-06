د. شيماء فوزي عزيز تكتب: الاستراتيجيات الإدارية والخطط طويلة المدى

الإستراتيجية هى جهد جماعي للتنفيذين والأكاديميين على طيلة عامين متواصلين ولقد ساهم فى إنجاز تلك الخطط الإستراتيجية

مجموعة من الإدارات والوزارات المختصة بالدولة وكل من له خبرته الطويلة فى مجال ال تخطيط الإدارى سواء ما تم فى مجال الطرق والمواصلات ، الزراعة، الصنا عة، الثروة السمكية، ال بترول والتعدين، الثروة الحيوانية، مجا ل التضامن الإجتماعى، التعليم، الصحة

و التخطيط الإستراتيجى هو التخطيط طويل المدى أى أكثر من خمس سنوات لذلك تم وضع خطة20، 30 أى على مدار عشر سنوات خطة للتنمية المجتمعية للدولة فى كل المجالا ت

وقد إعتمد التخطيط الإستراتيجى طويل المدى على التراكم العلمى المستمر فى دراسة الظواهر والمدارس والنظريات الإدارية فى كل المجالات التى يتم فيها التطوير العلمى الذى يمكن أن يصل إلى خمسين سنة قادمة لتطوير المجتمع المصرى فى كافة المجالات

لذلك فإنه من اجل خطط إستراتيجية إدارية ناجحة لا بد من دراسة كل التحويلات الإجتماعية المتسارعة فى المجتمع والمرتبطة والمؤثرة على الخطط الإدارية ولذلك التعامل مع هذه الظواهر سعيًا نحو تنمية والبناء عليه، معرفة العقبات التى تحول دون العمل لتنفيذ تلك الخطط، لذلك يجب مراجعة كل مايدور فى الإقليم المصرى من صراعات وحروب من الدول المحيطة ودراسة التحولات الإقتصادية والسياسية التى مرت وتمر بها مصر والمجتمع المصرى لوضع الخطط المناسبة.

دراسة دور المجتمع المدنى وتنامى دوره من الجمعيات الأهلية ، وجهود نقابية، أحزاب الدولة لتحقيق خطط التنمية الإستراتيجية طويلة المدى.

و أيض ًا تكنولوجيا الإتصالات وخاصة التطور المرئى بالبث الفضائى، وشبكة النت والموبيلات كل ذلك لا بد من الإستفادة منه فى التطور وإستراتيجيات الإدارة و التصنيع ووضع الخطط وتنفيذ الخطط الإدارية بكل دقة.

كل ذلك يتم بثقة فى الإدارة المصرية والمجتمع المصرى الذى يواجه التحديات التى شهدها على مر التاريخ ومن أهم عوام ل وشروط نجاح التخطيط الإستراتيجية الإدارية هو العنصر البشرى الواعى بإعتباره أهم وأثمن وأغلى دعاما ته. بإعتبار أن الإنسان هو العنص ر المفكر القادر على الإبداع والإبتكار والتنفيذ والتقييم فإن الوزارة تضعه فى مقدمة الركائز التى يقوم عليها سياس تها فى التخطيط الإدارى الإستراتيجى للمشروعات القومية العملاقة للدولة وذلك عن طريق، ال تأكد م ن إختيار أفضل العناصر والعاملين والأفرا د

و الإهتمام بالعملية التدريبية والحرص على تطوير مضمون فى مجالات التنمية والتدريب العام والتخ صصى بما يتلائم مع المستجدات الإدارية.

السعى للإستعانة بالخبرات المتميزة فى مجالات الإدارة محليًا ودوليًا أو إستخدام بعض الخبرات لعقد دورات فى مصر

و من أهم العوامل لدعم الخبرات المتراكمة للعاملين فى الإدارة من خلال تواصل الأجيال والإغراق فى التخصص وإدراك المجتمع لقيمة العمل الإسترات يجى والخطط طويلة المدى خاصة وأهداف الإستراتيجية الإدارية طويلة المدى لذلك كل العوامل الإدارية بالوزارات والكوادر الإدارية الكفؤ، والوعى المجتمعى والجمعيات الأهلية كل تلك المجهودات مجتمعة تتواصل لتنفيذ الخطط

الإستراتيجية على اكمل وجه فى إدارة التنمية والمشروعات القومية للدولة والتى تكون سبب للتطور الحضاري للمجتمع المصرى و التنمية الإقتصادية المستدامة فالدولة تستفيد منها حاليًا وأيضًا لاستفادة الأجيال القادمة.