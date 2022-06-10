أيرادات خيالية لفيلم Top Gu: Maverick الجديد

حقق فيلم الأكشن والحركة الجديد Top Gun: Maverick، بطولة النجم العالمي توم كروز، إيرادات خيالية وصلت نحو 500 مليون دولار على مستوي العالم.



اتدور أحداث الفيلم حول قضاء البطل أكثر من ثلاثين عاما في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفا بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

ويشارك فى بطولة الفيلم عدد من النجوم، منهم: ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.