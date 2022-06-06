أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 6-6-2022
استقرت أسعار الذهب في أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد أن تراجعت بنهاية الأسبوع الماضى بالتزامن مع وصول السعر العالمي للذهب 1851 دولارا بختام جلسات الأسبوع.
أسعار الذهب اليوم في مصر
عيار 18 سجل 864 جنيها
عيار 21 سجل 1008 جنيهات
عيار 24 سجل 1152 جنيها
الجنيه الذهب 8064 جنيها
أسعار الذهب عالميا
أسعار الذهب تراجعت الأسبوع الماضي، متأثرة بضغط الدولار القوي، حيث أثارت بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع مخاوف من تشديد السياسة النقدية.
وتراجع الذهب الفوري 1% إلى 1848.67 دولار للأونصة، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 1846.4 دولار.وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1% إلى 1850.2 دولار.
أظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظّفوا عمالًا أكثر مما كان متوقعًا في مايو أيار، وحافظوا على وتيرة قوية إلى حد ما في زيادة الأجور، وهي علامات على قوة سوق العمل.
وصعد الدولار 0.3%، في حين اقتربت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في أسبوعين لمسها في وقت سابق من الجلسة.