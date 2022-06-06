أسعار اللحوم اليوم الاثنين 6-6-2022 في الأسواق

الاقتصاد
اللحوم - ارشيفية
اللحوم - ارشيفية
Advertisements

استقرت أسعار اللحوم بكافة أنواعها في الأسواق، حيث سجل سعر اللحوم البقري بلدي ما بين 150 إلى 180 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو الضأن بالعظم نحو 150 جنيها، مع استقرار المعروض، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق السكنية وبين المحافظات.

 

اسعار اللحوم اليوم

 

وسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو.

وسجل سعر اللحم المفروم العادي بين 130- 180 جنيها للكيلو، بينما سجل البيتلو سعرا بين 160 - 180 جنيهًا فى الكيلو، والكبدة بين 150 - 180 جنيها للكيلو.


اسعار اللحوم المستوردة


أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلي بين 90 إلي 105 جنيهات، والكبدة المستوردة بين 70 جنيها إلى 97 جنيها.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. مرتضى منصور يوافق على رحيل نجم الزمالك

شاهد اهداف مباراة مصر وغينيا في تصفيات افريقيا

تفاصبل اغتصاب فتاه وحملها سفاحا علي يد خطيبها في الدقهلية

عاجل.. رضا عبد العال يفتح النار على إيهاب جلال ونجم الأهلي

عاجل.. تعليق مُثير من إيهاب جلال عقب الفوز على غينيا

عاجل.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة البحيرة بالاسم أو رقم الجلوس

بلاغ للنائب العام من محمد الشقنقيري ضد موديل تعرف على التفاصيل

هل يرحل الشناوي في الصيف؟.. سيد عبد الحفيظ يحسم مصير الأخطبوط