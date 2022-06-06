الأرصاد: طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

قالت الأرصاد الجوية إنه يسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون معتدل ليلا.

حالة الطقس اليوم في السواحل الشمالية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون معتدل ليلا.

حالة الطقس اليوم في الصعيد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد اليوم

وعن الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد اليومـ، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة



وعن درجات الحرارة اليوم في القاهرة تسجل العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، ويكون الطقس معتدل ليلا.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وأكدت الأرصاد الجوية إنه تسجل العظمى في الإسكندرية نحو 29 والصغرى 22 درجات، ويكون الطقس معتدل في فترات الليل.

درجات الحرارة في مطروح

وعن مطروح تسجل العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، ويكون الطقس مستقر طوال ساعات الليل.

درجات الحرارة في سوهاج

وعن درجات الحرارة في سوهاج تسجل العظمى 39 درجة بينما تسجل الصغرى 24 درجة.

درجات الحرارة في قنا وأسوان

وأكدت الأرصاد الجوية أن قنا تسجل العظمى 39 درجة وتصل الصغرى لـ25 درجة، بينما تسجل درجات الحرارة في أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.