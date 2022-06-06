الثانوية العامة 2022.. خطوات حصول الطالب على رقم الجلوس وجدول الامتحانات

امتحانات الثانوية العامة 2022.. يبحث العديد من أبناء الثانوية العامة عن خطوات الحصول على رقم الجلوس وجدول الامتحانات، حيث ازداد البحث في الفترة الاخيرة من جانب الطلاب والطالبات لمعرفة أرقام الجلوس قبل خوض ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام خطوات حصول الطالب على رقم الجلوس وجدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في السطور التالية

ومن جهتها، تتيح المدارس لطلاب الثانوية العامة الحصول على بطاقات أرقام الجلوس بداية من اليوم الإثنين، بعد تسلم المديريات والإدارات لأرقام الجلوس من كنترولات الثانوية العامة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات حصول الطالب على رقم الجلوس، لسهولة معرفة رقم الجلوس قبل إنطلاق الامتحانات.

خطوات حصول الطالب على رقم الجلوس

وعن خطوات حصول طلاب الثانوية العامة 2022 على رقم الجلوس، إليكم التالي:



- يقوم الطالب بالدخول على الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم هنا

- على الطالب الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة.

- على الطالب استخدام البريد الإلكتروني المدرسي (الكود الخاص به).

- يتم بعد ذلك ضغط الطالب على زر الاستعلام عن رقم الجلوس وسيعرف مقر اللجنة أيضا.

وفي حال فقد الطالب لرقم الجلوس يمكنه استخراج بدل فاقد مقابل تسديد مبلغ 30 جنيهًا للجنة النظام والمراقبة..



جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

من المنتظر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو.

وعن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، إليكم التالي



جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. الثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. الأحد 3 يوليو 2022 اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. الثلاثاء 5 يوليو الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022..الخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى

يحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى وتكون في الفترة من 9 حتى 12 يوليو 2022

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. الأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. يؤدي الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. 21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.