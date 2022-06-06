لايف Brazil.. مشاهدة مباراة البرازيل واليابان بث مباشر اليوم الإثنين يلا شوت

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة البرازيل
مشاهدة مباراة البرازيل واليابان
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مشاهدة مباراة البرازيل واليابان بث مباشر  صدام ناري للسامبا اليوم أمام الساموراي على ملعب الأخير في مواجهة ودية تأتيكم ظهر الإثنين.

 

موعد مباراة البرازيل واليابان

يمكن لمتابعينا عبر "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة البرازيل واليابان بث مباشر اليوم في تمام الساعة 12:20 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 13:20 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل واليابان

أنتم على موعد مع مشاهدة مباراة البرازيل واليابان بث مباشر اليوم عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بريميوم بتعليق حفيظ دراجي في مواجهة ودية ثانية للسيلساو.

 

وكان منتخب البرازيل نجح في التفوق على نظيره الكوري الجنوبي في المباراة الودية الأولى بخمسة أهداف مقابل هدف.

 

واعتبر مدرب منتخب البرازيل، تيتي، مواجهة نظيره الياباني، اليوم الإثنين، مهمة وتحضيرية، في إطار مجموعة من الوديات قبيل مونديال قطر، قائلًًا إنه يتوقع مباراة صعبة.


قال المدرب البرازيلي أثناء مؤتمر صحافي عشية اللقاء: "لا ينبغي أبدًا التقليل من شأن المباراة بين الفريقين اللذين وصلا للمونديال، من المحتمل بشدة أن يلتقيان في كأس العالم.


وكشف تيتي أن هذه المباريات جزء من التحضير للمونديال، مؤكدًا أن اليابان لديها فريق قوي، وعلى قدر عال من الجاهزية، فضلًا عن التوازن الدفاعي الذي يتمتع به في ظل وجود لاعبين أقوياء للغاية".


واختتم "أتوقع مباراة كبيرة سنسعى فيها نحو الفوز، وتقديم عرض يرضي الجمهور".

 

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