تعرف على شروط تراخيص محطات شحن السيارات الكهربائية

بعد صدور أول ترخيص لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية لإحدى الشركات التى تعمل في هذا المجال، أصبح الأمر مهم للغاية لدى المعظم، وبدأ العديد من المواطنين يبحثون عن شروط تراخيص محطات شحن السيارات الكهربائية.

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية ضمن الخدمات التي تقدمها لمتابعيها الكرام في السطور التالية شروط تراخيص محطات شحن السيارات الكهربائية.

وفي إطار القواعد المنظمة لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية التي أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نقدم لكم الشروط التي يجب معرفتها لسهولة الحصول على الترخيص.



1- يمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الترخيص للشركة لمدة 5 سنوات لإنشاء (250) محطة على الأقل طوال مدة الترخيص.



2- يلتزم المرخص له بإنشاء (50 محطة أو 150 نقطة شحن) خلال العام الواحد على أن يكون ضمن نقاط الشحن 10% منها لمحطات / نقاط شحن من المستوى ( 3 ) وذلك بحد أدنى.

3- يتم إخطار الجهاز بكافة البيانات المطلوبة لمحطات الشحن لاصدار شهادة سريان الترخيص السنوية.



4- يقوم الجهاز بتجديد الترخيص كل 5 سنوات طبقا للقواعد المقررة بقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية صفحة 3 من 9 ويصدر تصريح للشركة للبدء في إنشاء محطات شحن السيارات المركبات الكهربائية ويتم ذلك وفقا لنموذج الطلب المعد من الجهاز ولمدة عام واحد فقط.

ووفقا لمصادر، تبين أن المستثمرين في مجال شحن السيارات الكهربائية أشادوا بالقواعد المنظمة لإصدار الرخصة لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية.

وأكدت المصادر أن الأسعار التي تم إقرارها من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الخاصة بتكلفة شحن السيارات الكهربائية تحفز المواطنين على القدوم على مثل هذه النوعية الصديقة للبيئة.