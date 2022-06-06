ارتفاع الأسهم الأوروبية بفضل قطاعي التعدين والسلع الفاخرة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين 6 يونيو حزيران بدعم من أسهم شركات التعدين والسلع الفاخرة مع تخفيف الصين المزيد من قيود مكافحة كوفيد-19، بينما ظل المستثمرون يترقبون بيانات التضخم الأمريكية وتفاصيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 07:19 بتوقيت جرينتش بعد أن أنهى الاسبوع الماضي على تراجع 0.9% بفعل مخاوف من تشديد البنوك المركزية الرئيسية للسياسة النقدية.

وصعدت أسهم شركات التعدين 1.2%، في حين كانت أسهم شركات السلع الفاخرة الداعم الأكبر لمؤشر ستوكس 600.
ويستمد القطاعان طلبا كبيرًا من الصين، والذي ارتفع بعد أن خففت السلطات المزيد من قيود مكافحة الجائحة في بكين وشنغهاي خلال مطلع الأسبوع.

 

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