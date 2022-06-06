البورصة اليابانية تغلق عند أعلى مستوياتها في شهرين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أغلق مؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوى في شهرين اليوم الاثنين 6 يونيو حزيران، إذ انتعشت أسهم شركات الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط بينما تعافت شركات التكنولوجيا.

وارتفع نيكي بنسبة 0.56% إلى 27915.8 نقطة عند الإغلاق بعد أن بدأ الجلسة بهبوط إلى 27523.9 نقطة بعد عمليات بيع بقيادة قطاع التكنولوجيا في وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي.

وكان قطاع التكنولوجيا هو الوحيد في المؤشر نيكي الذي أغلق على انخفاض. وأغلق على تراجع بنسبة 0.07% لكنه ابتعد بشدة عن مستوياته المتدنية في الصباح.

وجنى سهم عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية طوكيو إلكترون 1.55% بينما زاد سهم أدفانتست 0.55%.

وكان قطاع الطاقة إلى حد بعيد صاحب أفضل أداء، إذ ارتفع 3.21%.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، ارتفع 130 سهما بينما انخفض 86 ولم تتغير تسعة أسهم.


وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نقاطا 0.31% إلى 1939.11 نقطة.

ومن بين الرابحين البارزين الآخرين في المؤشر نيكي، ارتفع سهم فاست ريتيلنج، وهي الشركة المشغلة لمتاجر يونيكلو، 2.77% وزاد سهم نينتندو 0.77%.

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