الذهب يتماسك قرب مستويات مرتفعة من توقعات رفع الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الاثنين 6 يونيو حزيران مدعومة بتراجع طفيف في الدولار الأمريكي وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن توقعات أسعار المعدن الأصفر ظلت هشة في مواجهة احتمالات رفع أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى.

وبحلول الساعة 05:54 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1854.83 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1857.6 دولار.

لكن الذهب لا يزال يُتداول دون أعلى مستويات في شهر التي سجلها الأسبوع الماضي، إذا تراجعت الأسعار بنحو 1%يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن أرباب العمل وظفوا عمالة أكثر من المتوقع في مايو أيار.

والمركزي الأمريكي في طريقه لرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة في اجتماعين للسياسة النقدية في يونيو حزيران ويوليو تموز، ورفع تقرير الوظائف الأمريكي الصادر الجمعة تلك الاحتمالية.

وترفع أسعار الفائدة الأعلى تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا، بينما يعتبر المعدن الأصفر ملاذًا آمنًا في مواجهة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.4% إلى 22.22 دولار للأوقية، وجرى تداول البلاديوم عند 2028.8 دولار للأوقية.

وسجلت أسعار البلاتين نحو 1019.7 دولار للأوقية بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ أواخر مارس آذار يوم الجمعة مسجلا 1032.5 دولار للأوقية.

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