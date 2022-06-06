سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 6-6-2022 مقابل الجنيه

الريال السعودى- ارشيفية
الريال السعودى- ارشيفية
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واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 6-6-2022، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى


4.95  جنيه للشراء.

4.98  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى


4.95  جنيه للشراء.

4.97  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية


4.95  جنيه للشراء.

4.98  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib


4.95  جنيه للشراء.

4.97  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر


4.95 جنيه للشراء.

4.97 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة


4.85  جنيه للشراء.

4.98  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس


4.93  جنيه للشراء.

4.98  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى


4.96 جنيه للشراء.

4.98 جنيه للبيع.
 

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