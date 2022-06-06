الليرة التركية تتراجع إلى 16.5 مقابل الدولار





تراجعت الليرة التركية عن 16.55 مقابل الدولار اليوم، لتصل خسائرها إلى أكثر من 20 % هذا العام، إذ أثرت المخاوف بشأن التضخم السنوي الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 24 عاما على المعنويات. وبحلول الساعة 05:32 بتوقيت جرينتش، هبطت الليرة مسجلة 16.56 للدولار.

وأعادتها الخسائر الأخيرة للاتجاه نحو المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها يوم 20 ديسمبر في أزمة عملة أثارتها سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة في أواخر عام 2021 حسب رويترز. وهبطت الليرة 44 % العام الماضي وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية حسب رويترز.

وقال نور الدين نيباتي وزير مالية تركيا، إن بلاده لا تفكر في خفض أو رفع أسعار الفائدة في المدى القريب. وتوقع أن يتراوح معدل التضخم في تركيا بنهاية 2022 بين 48 و49%.



