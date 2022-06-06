تصل لـ38 درجة.. الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى الخميس المقبل

حذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى الخميس المقبل، حيث تسجل القاهرة العظمى نحو 38 درجة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة بداية من اليوم الاثنين وحتى الخميس المقبل نشرت الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا يكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

وتقدم بوابة “الفجر” الإلكترونية لمتابعيها ضمن الخدمات التي تنشرها يوميا بيان الأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة المتوقعة حتى يوم الخميس المقبل

درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين 6 يونيو

القاهرة والوجه البحرى 35-23

السواحل الشمالية 29-22

جنوب سيناء 38-26

شمال الصعيد 38-24

جنوب الصعيد 42-26



درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء 7 يونيو

القاهرة والوجه البحرى 36-23

السواحل الشمالية 30-22

جنوب سيناء 37-26

شمال الصعيد 37-23

جنوب الصعيد 41-26

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء 8 يونيو

القاهرة والوجه البحرى 37-23

السواحل الشمالية 33-22

جنوب سيناء 36-22

شمال الصعيد38-27

جنوب الصعيد 42-26

درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس 9 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 38-23

السواحل الشمالية 32-22

جنوب سيناء 39-27

شمال الصعيد 40-25

جنوب الصعيد 43-26

نصائح الأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس الحار

خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

الحرص على ارتداء أغطية الرأس أثناء الخروج إلى الشارع.

تناول المشروبات الباردة.

ارتداء الملابس الفاتحة وقت الظهيرة.



حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين إلى الخميس المقبل

تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

تشهد البلاد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

تشهد البلاد طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

يكون الطقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة مع يوم الخميس المقبل بالقاهرة 38 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

من المتوقع نشاط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الاثنين في القاهرة وجنوب الصعيد

طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



شبورة مائية نهارا الاثنين

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.