عاجل.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية عبر «امتحانات مصر» (موعد ظهورها رسميا)

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية، تعد من نتائج الامتحانات التي ينتظرها العديد من الطلاب وأولياء الأمور، وسط حالة من الترقب والقلق، خاصة أن نسب النجاح في عدد كبير من المحافظات لا تزيد على 80% ولا تقل عن 70%، وتعد النسب هذا العام أقل من نسب العام الماضي في المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية، تنشر منصة امتحانات مصر، كل ما تود معرفته عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية، وما يحدث من كواليس من أعمال تصحيح ورصد الدرجات والمراجعة لحين اعتمادها من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية، الفصل الدراسي الثاني، تعد هي الشغل الشاغل لعدد كبير وفئة كبيرة من أبناء المحافظة، لذا حرصت منصة امتحانات مصر، على تقديم كافة المعلومات الخاصة بالنتيجة والتفاصيل الكاملة بشأن ذلك وموعد ظهورها واعتمادها رسميًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية، مصادر بديوان عام محافظة القليوبية، أكدت في تصريحات خاصة لـ«منصة امتحانات مصر»، استمرار أعمال رصد درجات نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، حتى الآن، وجار العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها، واعتمادها من قبل محافظ القليوبية لنشرها للطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القلوبية.. موعد إعلانها

وعن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية، أوضحت المصادر لـ«امتحانات مصر»، أنه من المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية، مساء غدًا الثلاثاء، أو صباح الأربعاء، وذلك لنشرها للطلاب، متمنين دوام النجاح والتوفيق للطلاب.

وعن سبب تأخير موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية، أشارت المصادر لـ«امتحانات مصر»، إلى أن سبب ذلك هو العمل حتى الآن بالكنترول المركزي على عكس باقي المحافظات التي تعمل من خلال عدة كنترولات على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة.

وتتمنى منصة امتحانات مصر، النجاح والتوفيق للسادة الطلاب، وأن يوفقهم الله فيما هو قادم، وتؤكد عرض النتيجة فور ظهورها عبر منصة امتحانات مصر، من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية عقب اعتمادها



وينتظر الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، حيث إنه من المقرر اعتمادها خلال اليومين المقبلين عقب انتهاء أعمال رصد الدرجات التي بدأت السبت، ومن المقرر إعلانها خلال 48 ساعة لتكون متاحة للطلاب بالاسم ورقم الجلوس عبر «منصة امتحانات مصر».



نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية، مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، كشفت في تصريحات خاصة لـ«امتحانات مصر»، عن ظهور النتيجة بحد أقصى خلال 48 ساعة فقط، لافتة إلى أن أعمال الرصد لدرجات الطلاب السبت الماضي، وأنه لا صحة لما يتم تداوله من نسب النجاح بالمواد المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «االسوشيال ميديا»، وأعمال الرصد جارية حتى الآن.