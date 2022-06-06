وزير الإسكان يتابع مشروعات مدينتي أسيوط الجديدة وناصر "غرب أسيوط"



الجزار: من المقرر تشغيل جامعة بدر بمدينة ناصر غرب أسيوط سبتمبر المقبل بـ 6 كليات في التخصصات المختلف

ويشدد على الانتهاء من مشروعات المرافق والخدمات لتحقيق التكامل مع المشروعات السكنية بالمدينتين



تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات مدينتي أسيوط الجديدة وناصر غرب أسيوط، والذي شمل العديد من المشروعات في قطاع الإسكان والخدمات والمرافق، وذلك في إطار دفع العمل بالمشروعات الجارية، وتذليل أي عقبات، لتحقيق التنمية المستهدفة لا سيما بالصعيد.



وأكد الوزير، أنه من المقرر تشغيل جامعة بدر بمدينة ناصر غرب أسيوط، والمقامة على مساحة 81 فدانا، خلال شهر سبتمبر المقبل من العام الجاري، مشيرًا إلى أنها تعد أكبر جامعة خاصة بصعيد مصر، حيث سيتم تشغيل 6 كليات في التخصصات المختلفة.



وشدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية والمرافق بمدينة أسيوط الجديدة لا سيما بالمناطق الحديثة، بجانب استكمال ذات المشروعات وتشغيلها بمدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط " لتحقيق التكامل مع المشروعات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمدينة.



وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن مشروعات المياه والصرف الجارية تشمل، الخزان العالي سعة 3000م3 بموقع الطريق الدائري أمام مركز الشباب، والإحلال والتجديد ورفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وامتداد خط الطرد العاجل للخور الجديد، وخط الطرد الدائم ورفع كفاءة محطة الصرف الصحي.



وقالت: تشمل مشروعات الطرق وتنسيق الموقع، طرق مرحلة ثانية بمنطقة الإسكان المتميز 100 فدان جنوب شرق المدينة " الجاري استلامها"، وتنسيق الموقع العام شاملًا شبكة الري للمجاورتين الأولى والرابعة لمنطقة رجال الأعمال، وتنسيق الموقع شاملًا شبكة الري والزراعة لمنطقة شمال الجامعة بالامتداد المستقبلي، وممشى رجال الأعمال بالحي الثاني، وأعمال المعالجة والتدعيم لـ 10 عمارات سكنية بإسكان الشباب والمستقبل، وأعمال تنفيذ المرحلة الأولي من تطوير الطريق الرابط بين مدينة أسيوط الأم ومدينة أسيوط الجديدة، بطول 10.5 كم وما عليه من أعمال صناعية.



وأشارت إلى أن مشروعات الإسكان الأخيرة شملت تنفيذ 648 وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، المرحلة الخامسة بمنطقة 226 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية " جارٍ توقيع محضر الاستلام الابتدائي للمشروع ".



ومن جانبه أوضح المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر " غرب أسيوط "، أن مشروعات المرافق الجارية، تشمل أعمال تنفيذ البنية الأساسية شبكات ( صرف – مياه – رى – طرق ) للمرحلة الأولى بمساحة 1600 فدان شاملة أعمال الخط الناقل للمياه، والمرحلة الأولى من المأخذ والرافع الأوسط ومحطة التنقية بقدرة 25 ألف م3/يوم، وأعمال تنفيذ المرحلة الثانية للطرق المحيطة والداخلية بمنطقة الإسكان الاجتماعي وسكن مصر بالحي الأول.



وأضاف: تشمل المشروعات أيضًا أعمال البنية الأساسية كاملة ( طرق - مياه - ري - صرف ) لجزء من منطقة الخدمات اللوجيستية الواقعة شمال الطريق الرئيسي المؤدي للمدينة، وأعمال الكهرباء، بالمرحلة العاجلة لمنطقة الخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشمالية، ومشروع زراعة لمنطقة سكن مصر والإسكان الاجتماعي والجزيرة الوسطى للطريق المؤدي لسكن مصر والاجتماعي، مضيفًا أن مشروعات الخدمات بها تنفيذ مركز شباب مصغر على مساحة 8521م2 بمنطقة سكن مصر.



جدير بالذكر، أن المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها مؤخرًا بمدينة ناصر الجديدة، شملت 66 عمارة إسكان اجتماعي، و110 عمارات بمشروع سكن مصر، وشملت مشروعات الخدمات سوقا تجارية نموذج 8 محال، ووحدة صحية، وحضانة بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي، ونقطة شرطة ونقطة إطفاء بمركز خدمات الحي الأول، ومدرسة تعليم أساسي سعة 33 فصلا بمركز خدمات الإسكان الاجتماعي.



كما شملت مشروعات المرافق المنتهية بمدينة ناصر الجديدة، مشروع تنفيذ شبكة كهرباء 75 عمارة سكن مصر و66 عمارة إسكان اجتماعي، ومشروع تنفيذ محطة محولات مؤقتة، ومشروع تنفيذ محطة آبار كحل عاجل لتغذية منطقة العمارات.