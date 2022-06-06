تعرف على أفضل الأماكن لبيع الأضاحي في مصر

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك واستعداد المصريين لتنفيذ سنة الله تعالى ورسوله، يبحث معظم الناس عن أشهر أماكن بيع الأضاحي في مصر 2022 سواء كانت خروف أو ماعز أو جاموس أو بقر وغيرها.

وتوجد العديد من الأماكن المخصصة لهذا الغرض تعرض الأضاحي بأسعار مميزة، وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، أشهر أماكن بيع الأضاحي في مصر 2022.

أشهر أماكن بيع الأضاحي في مصر 2022

ومن أشهر أماكن بيع الأضاحي في مصر 2022، ما يلي:

1- هايبر الطيران تقاطع شارع الطيران مع شارع مصطفى النحاس – مدينة نصر.

2 - مساكن الوفاء بمنطقة السلام.

3 – شادر الحي السابع سوق 8 – بلوك 120.

4 – شادر التكامل شارع كابول – مدينة نصر – الحي الثاني.

5 - شادر كشك لحوم وبقالة رابعة العدوية شارع سيبويه المصري.

6 – شادر منية السيرج – 30 شارع الشيخ عبد اللطيف الفحام.

7 – شادر مخزن ومصنع أسوان - 51 شارع أسوان.

8 – شادر هارون الرشيد – 58 شارع هارون الرشيد – مصر الجديدة.

9 – شادر سوق ألماظة 85 شارع الحرية – ألماظة.

10 – شادر جراح أحمد عصمت – شارع أحمد عصمت.

11 – شادر برج المعادي.

12- شادر ثكنات المعادي بجوار محطة مترو الثكنات.

13 - شادر شريف حلوان – 45 شارع شريف حلوان.

14 – شادر الطاهرة – أمام مسجد السيدة زينب.

15 – شادر باب الخلق – شارع بورسعيد أمام مديرية أمن القاهرة.

16 – شادر أحمد عرابي – 9ب شارع أحمد عرابي المهندسين.

17 – شادر أكتوبر الجديد – مدينة 6 أكتوبر الحي السادس.

18 – شادر الوراق شارع عمر ابن الخطاب أرض الجمعية – وراق العرب.

19 – شادر مخزن البساتين.

20 - شادر سوق الألفي.

أسواق الإمام الليثي بمصر القديمة.

شادر السيدة زينب بالقاهرة.

ومن منافذ وزارة الزراعة، التي تبيع بأسعار مخفضة، سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

أوسيم شارع أبو قرن مركز أوسيم.

مزرعة الشعير ومشتل قها بالقليوبية.

مزرعة مشتل كفر الجمام بالشرقية.

مزرعة جزيرة شندويل بسوهاج.

ومزرعة البوصيلي بالبحيرة.